Владимирцев приглашают на мастер-классы по созданию рождественских украшений

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:17:05+03:00

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Несмотря на то, что новогодние праздники подошли к концу и завтра большинство владимирцев выйдут на работу, праздничные развлечения не закончились. Любой желающий может прийти в парк "Липки" и принять участие в мастер-классах. В Детском домике малыши, а при желании даже взрослые могут смастерить украшения для дома, фетровые игрушки, открытки для себя и своих близких и многое другое. С 9 по 11 января рукодельные занятия будут проходить с 16 до 19, а дальше до 13 января с 11 до 19.