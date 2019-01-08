2019-01-08T17:26:18+03:00
Происшествия

В Камешковском районе легковушка "улетела" под фуру

Есть пострадавший
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

8 января около 14.00 в Камешковском районе, на трассе М-7 "Волга" произошло ДТП: легковушка "улетела" под грузовую машину. Можно предположить, что все случилось из-за скользкой дороги и большой скорости.

На место выехали подразделения МЧС,АСФ, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Подробности и причина аварии уточняются. Пока известно об одном пострадавшем. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 9 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 2 человека и одна единица.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24