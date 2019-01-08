Владимирские осужденные лепят снежные фигуры, посвященные Году театра

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:14:38+03:00

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Одними из первых свои творческие работы представили осужденные женщины из головинской ИК-1. Они решили лепить из снега фигуры, посвященные Году театра в России. Как сообщает пресс-служба УФСИН, в колонии есть свой драматический кружок, нередко здесь выступают приглашенные артисты, а по выходным в клубе организуют просмотры лучших российских телеспектаклей.

Свои познания в театральном искусстве осужденные отразили в снежных скульптурах. На площадках появились Царевна-лебедь, клоуны и даже актеры японского театра Кабуки. Жюри особо отметило композиции из «Щелкунчика» и «Золушки». А один из отрядов даже построил копию знаменитого оперного театра в Сиднее.

По результатам конкурса авторы лучших работ получили поощрения, а все отряды - соответствующие баллы в «копилку отряда».