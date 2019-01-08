2019-01-08T14:10:31+03:00
Общество

Администрация Владимирской области ищет ведущего аккаунтов губернатора в соцсетях

Соискатель должен обладать рядом знаний и дипломом о высшем образовании
Артём Черепанов
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4 января на сайте superjob.ru появилось сообщение о вакансии в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации Владимирской области. Ведомство ищет консультанта сектора по обеспечению деятельности пресс-секретаря губернатора области КОССМИ. Судя по предъявляемым требованиям, ему предстоит вести аккаунты главы области в социальных сетях.

Соискатель должен иметь диплом о высшем образовании и знать ряд положений законодательства РФ, регламентирующих работу СМИ. Будущему сотруднику обещают заплату около 30 тысяч рублей.

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