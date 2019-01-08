В центре Владимира в восьмой раз пройдет "Забег Дедов Морозов"
13 января состоится традиционный «Забег Дедов Морозов». Он пройдет по улице Большая Московская - от Театральной площади до Соборной.
Зарегистрироваться можно будет с 11 до 11.45 на Театральной площади. После регистрации каждый получит персональный номер и сувенир. Для участия в забеге при себе достаточно иметь любой атрибут Деда Мороза или Снегурочки - например, новогодний костюм или хотя бы соответствующую шапочку.
Кстати, первым 300 участникам городское управление физкультуры и спорта подарит шапочки при регистрации.
Финишируют владимирцы на Соборной площади. Участников, которые покажут лучшие результаты в скорости или пробегут дистанцию в самом нарядном костюме, наградят ценными призами.
В прошлом году на старт вышли порядка 2 тысяч участников, многие горожане бежали всей семьей.