Куда владимирцам пожаловаться на плохую уборку снега во дворах

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:01:55+03:00

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В новогодние каникулы основные дороги и тротуары вдоль них во Владимире убирали от снега старательно, практически в круголосуточном режиме. А вот во дворах снег валил, а лопата дворника, не говоря уж о более сложной технике, его почти не касалась. Жители возмущены.

Администрация Владимирской области напоминает: для жалоб на такую ситуацию существует специальная «горячая линия». Обязанность убирать дворы лежит на управляющих компаниях и ТСЖ, территорию вокруг магазинов и офисов должны чистить собственники и арендаторы помещений. За улицы, парки и скверы отвечает городская администрация.

Жаловаться на плохую уборку снега в любом из этих мест можно в государственную инспекцию административно-технического надзора в том числе в праздничные и выходные дни по телефону 8 (961) 255-13-31, а в рабочие дни – по телефону (4922) 45-10-41. Также на эти номера «горячей линии» можно звонить в случаях невывоза мусора.

Во Владимире с замечаниями по качеству уборки снега можно обратиться в круглосуточную единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05.