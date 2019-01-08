Владимирская короткометражка вошла в топ-5 международного фестиваля авторского кино
Работа получила «Президентский приз» в виде хрустальной звезды фестиваля
Изменить размер текста:
Детский короткометражный фильм «Однажды» владимирского режиссера Игоря Мельникова попал в пятерку лучших картин десятого независимого международного фестиваля авторского кино. Работа Мельникова получила «Президентский приз» в виде хрустальной звезды.
Отметим, в короткометражке «Однажды» снималась детская группа Владимирской киношколы. Работа над картиной была закончена в июне 2018 года.