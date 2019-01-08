Теплоснабжение восстановлено

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:42:04+03:00

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Работы по устранению дефекта в районе дома №89 по улице Горького были завершены в 09.05 8 января, после чего специалисты приступили к заполнению системы теплоносителем и включению потребителей. В 10.20 гидравлический режим тепловых сетей был полностью восстановлен.

7 января в 19.40 АО "Владимирские коммунальные системы" приступили к работам по устранению дефекта на тепловой сети в районе дома №89 на улице Горького г. Владимира. В зону проведения работ попало 25 жилых домов. К 00.10 у большей части потребителей (23 дома) была восстановлена подача теплоносителя.

Компания приносит свои извинения жителям за доставленные неудобства.