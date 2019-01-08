2019-01-08T10:27:33+03:00
Общество

Молодым врачам во Владимирской области будут платить 300 тысяч рублей

Но им придется отработать в больнице три года
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области докторам, чей возраст не превышает 35 лет, увеличили размер компенсационной выплаты. Теперь молодые врачи будут получать 300 тысяч рублей.

Традиционно, после получения компенсационной выплаты, врач обязан отработать в больнице во Владимирской области не менее трех лет. В 2018 году в учреждения здравоохранения Владимирской области пришли 17 молодых докторов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Владимира в восьмой раз пройдет "Забег Дедов Морозов"
Куда владимирцам пожаловаться на плохую уборку снега во дворах
Владимирская короткометражка вошла в топ-5 международного фестиваля авторского кино
Теплоснабжение восстановлено
В ночь с 7 на 8 января во Владимире 25 домов остались без отопления и горячей воды
В Селивановском районе ночью горела нежилая постройка
В Александровском районе пропал мужчина, которому нужна медпомощь
В Вязниках вспыхнул дом
Владимирские дети побывали на "Елке Победы" в Москве
С улиц Владимира за неделю вывезли 35 тысяч тонн снега
В Боголюбове открывают Дом культуры за 23 миллиона рублей
Во Владимирской области на ночные богослужения в честь Рождества пришли 17 тысяч человек
За ночь во Владимирской области сгорели дом и хозпостройка
Во владимирский парк "Дружба" приедет Марья Искусница
Владимирцев приглашают нарисовать огромную рождественскую открытку
В Карабанове пожар в бане тушили девять человек
Владимирские спасатели готовятся к январским морозам
В Юрьев-Польском столкнулись пять машин: один человек погиб, двое пострадали
Во Владимире горящую квартиру тушили 15 пожарных
Во Владимире водитель "ВАЗа", который влетел в грузовик, погиб на месте
Во Владимире ночью сгорел частный дом
Экс-мэр Коврова перебрался в «Боевое братство»
Кольчугинец избил прохожего и отнял у него сумку
В Муроме женщина насмерть придавила ребенка грудью
Жителя Владимира лишили водительских прав через суд
Владимирец выиграл суд у управляющей компании