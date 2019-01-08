Молодым врачам во Владимирской области будут платить 300 тысяч рублей

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:27:33+03:00

Но им придется отработать в больнице три года

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Во Владимирской области докторам, чей возраст не превышает 35 лет, увеличили размер компенсационной выплаты. Теперь молодые врачи будут получать 300 тысяч рублей.

Традиционно, после получения компенсационной выплаты, врач обязан отработать в больнице во Владимирской области не менее трех лет. В 2018 году в учреждения здравоохранения Владимирской области пришли 17 молодых докторов.