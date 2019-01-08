2019-01-08T10:05:22+03:00
Происшествия

В ночь с 7 на 8 января во Владимире 25 домов остались без отопления и горячей воды

Порыв произошел на улице Горького
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской областипредоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области
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В ночь с 7 на 8 января во Владимире произошел порыв на теплосетях, в результате чего 25 домов в районе улицы Горького остались без отопления и горячей воды.

Как сообщили в МЧС, первые звонки от жителей они стали получать около полуночи. При этом многие из них размещали гневные посты в социальных сетях. Понять людей можно, как раз к Рождеству на улице стало холодать. Порыв на теплотрассе произошел в районе дома №89 на улице Горького. Прочувствовали на себе резкое похолодание в квартирах 940 жителей 25 домов (в том числе 175 детей).

Уже после полуночи представители ОП ОАО ВКС "Владимиргортеплосеть" запитали по резервной схеме 23 дома. Отопление вернулось к 626 жителям этих домов. Однако к утру 8 января отключенными оставались 2 жилых дома (дома №89 и 91 по улице Горького). В них проживает 314 жителей, 25 детей.

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