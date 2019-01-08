В Селивановском районе ночью горела нежилая постройка

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:51:20+03:00

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В 02.25 8 января в МЧС поступило сообщение о пожаре нежилого строения в Селивановском районе, на автодороге "Владимир- Муром- Арзамас" , 86 км. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Селивановского гарнизона.

Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.