2019-01-08T09:51:20+03:00
Происшествия

В Селивановском районе ночью горела нежилая постройка

Площадь пожара составила 144 квадратных метра
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 02.25 8 января в МЧС поступило сообщение о пожаре нежилого строения в Селивановском районе, на автодороге "Владимир- Муром- Арзамас" , 86 км. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Селивановского гарнизона.

Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.

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