В Александровском районе пропал мужчина, которому нужна медпомощь
Он ушел из дома 1 января 2019 года
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят помочь в поисках 55-летнего мужчины - Игоря Башарова. Он проживал в военном городке Плеханы Александровского района.
С 1 января 2019 года его местонахождение не установлено. Волонтеры отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 190 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые.
Был одет: темно-синяя куртка, черные спортивные брюки, ботинки, шапка.
Особые приметы: носит усы и бороду.
Если вы что-то знаете об этом человеке, звоните: 89028853385, 112.