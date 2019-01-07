Владимирские дети побывали на "Елке Победы" в Москве

7 Янв. 2019 2019-01-07T17:28:09+03:00

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Более 100 юных жителей Владимирской области посетили на Рождество московский Музей Победы. Это дети из Киржача, Александрова, Гороховца, Гусь-Хрустального, Судогды. Поездка в столицу состоялась благодаря благотворительному фонду "Вместе".

Ребята посетили выставку елочных игрушек "Старый добрый Новый год" и стали участниками новогоднего квеста "Елка Победы". Эта программа стала лучшим новогодним представлением в Москве в 2019 году.

Во время 1,5 часовой увлекательной игры, погружающей в атмосферу Великой Отечественной войны, детей ждали загадки, тайны и приключения. Участники нашли потерянные страницы Календаря времени, чтобы восстановить их и не дать изменить ход исторических событий. Завершилась программа встречей с Дедом Морозом, который вместе с ребятами зажег Елку Победы. Каждый юный победитель получил тематический подарок от Музея Победы. А еще гостей ждал вкусный фронтовой обед.