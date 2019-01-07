2019-01-07T17:28:09+03:00
Общество

Владимирские дети побывали на "Елке Победы" в Москве

В конце ребят ждал фронтовой обед
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 100 юных жителей Владимирской области посетили на Рождество московский Музей Победы. Это дети из Киржача, Александрова, Гороховца, Гусь-Хрустального, Судогды. Поездка в столицу состоялась благодаря благотворительному фонду "Вместе".

Ребята посетили выставку елочных игрушек "Старый добрый Новый год" и стали участниками новогоднего квеста "Елка Победы". Эта программа стала лучшим новогодним представлением в Москве в 2019 году.

Во время 1,5 часовой увлекательной игры, погружающей в атмосферу Великой Отечественной войны, детей ждали загадки, тайны и приключения. Участники нашли потерянные страницы Календаря времени, чтобы восстановить их и не дать изменить ход исторических событий. Завершилась программа встречей с Дедом Морозом, который вместе с ребятами зажег Елку Победы. Каждый юный победитель получил тематический подарок от Музея Победы. А еще гостей ждал вкусный фронтовой обед.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниках всполыхнул дом
С улиц Владимира за неделю вывезли 35 тысяч тонн снега
В Боголюбове открывают Дом культуры за 23 миллиона рублей
Во Владимирской области на ночные богослужения в честь Рождества пришли 17 тысяч человек
За ночь во Владимирской области сгорели дом и хозпостройка
Во владимирский парк "Дружба" приедет Марья Искусница
Владимирцев приглашают нарисовать огромную рождественскую открытку
В Карабанове пожар в бане тушили девять человек
Владимирские спасатели готовятся к январским морозам
В Юрьев-Польском столкнулись пять машин: один человек погиб, двое пострадали
Во Владимире горящую квартиру тушили 15 пожарных
Во Владимире водитель "ВАЗа", который влетел в грузовик, погиб на месте
Во Владимире ночью сгорел частный дом
Экс-мэр Коврова перебрался в «Боевое братство»
Кольчугинец избил прохожего и отнял у него сумку
В Муроме женщина насмерть придавила ребенка грудью
Жителя Владимира лишили водительских прав через суд
Владимирец выиграл суд у управляющей компании