2019-01-07T13:53:05+03:00
Общество

С улиц Владимира за неделю вывезли 35 тысяч тонн снега

Уборка снега продолжается в круглосуточном режиме
Валерия Рудометова
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7 января муниципальный "Центр управления городскими дорогами" в дневную смену направил на городские магистрали 62 рабочих ручной уборки и 51 единицу снегоуборочной техники. Продолжается уборка снега и наледи на тротуарах, лестницах и переходах.

Всего за первые дни наступившего 2019 года коммунальные службы вывезли с улиц города порядка 35 тысяч тонн снега.

Жители города могут направлять жалобы и предложения по качеству зимней уборки города по телефонам «горячей линии» ЦУГД:

47-90-94 - с 6.30 до 21.30,

8-960-721-49-49 (круглосуточно).

По вопросам уборки придомовых территорий необходимо обращаться в управляющие компании. Также замечания принимаются и по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 05.

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