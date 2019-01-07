В Боголюбове открывают Дом культуры за 23 миллиона рублей

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:40:37+03:00

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7 января 2019 года в Боголюбове торжественно открывается новое здание Дома культуры. На его строительство, начатое в 2017 году, из областного бюджета выделено 21,7 млн рублей и еще 1,6 млн рублей – из местного.

Здание общей площадью 641 квадратных метров имеет зрительный зал, кружковые комнаты, костюмерную, гримерную, класс для занятий танцами, свою котельную, благоустроенную территорию. В учреждении созданы условия для посещения его маломобильными группами населения.