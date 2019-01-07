Во Владимирской области на ночные богослужения в честь Рождества пришли 17 тысяч человек

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:27:39+03:00

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В ночь с 6 на 7 января 2019 года на территории 108 населенных пунктов Владимирской области обеспечена охрана общественного порядка и безопасность при проведении 158 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова. Всего на Рождественскую службу пришли 17 тысяч жителей и гостей Владимирской области.

По данным пресс-службы УМВД, было задействовано 416 сотрудников органов внутренних дел, 58 сотрудников Росгвардии, 27 сотрудников частных охранных организаций, 80 народных дружинников и 18 казаков.

При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.