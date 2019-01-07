За ночь во Владимирской области сгорели дом и хозпостройка

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:07:58+03:00

В двух пожарах пострадавших нет

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В 21.23 6 января пожарным сообщили о загорании хозяйственной постройки в Киржачском районе, д. Храпки. Сотрудники МЧС в количестве 7 человек тушили площадь на 36 квадратных метрах. Работало 2 единицы техники.

Около двух ночи также в Киржачском районе, в д.Телвяково, загорелся дачный дом. Площадь пожара составила 64 "квадрата". К ликвидации последствий пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек.