За ночь во Владимирской области сгорели дом и хозпостройка
В двух пожарах пострадавших нет
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 21.23 6 января пожарным сообщили о загорании хозяйственной постройки в Киржачском районе, д. Храпки. Сотрудники МЧС в количестве 7 человек тушили площадь на 36 квадратных метрах. Работало 2 единицы техники.
Около двух ночи также в Киржачском районе, в д.Телвяково, загорелся дачный дом. Площадь пожара составила 64 "квадрата". К ликвидации последствий пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек.