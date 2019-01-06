Во владимирский парк "Дружба" приедет Марья Искусница
7 января в 11.30 парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает всех на «Рождественские встречи с Марьей Искусницей».Она прибудет со Служивым из города Суздаля.
Сказочная героиня представит театрализованную программу, где все желающие закружатся в большой рождественской кадрили и платочном хороводе. Чтобы не замерзнуть, Служивый устроит для активных посетителей веселую зимнюю забаву «Шустрые валенки».
Петь и танцевать для гостей будет женская вокальная группа «Владимир» и талантливые учащиеся Детской школы хореографии. Продолжится праздник вечерней дискотекой на катке «Мульти-лед».
Дополнительная информация — на сайте парка и по телефону 54-16-93.