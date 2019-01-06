Владимирские спасатели готовятся к январским морозам
По прогнозу специалистов во Владимирской области этой зимой возможно установление достаточно низких температур. Как сообщает пресс-служба УМЧС, такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС различного характера — от пожаров до различных происшествий на автомобильных трассах.
5-го января заместитель начальника ГУ МЧС по Владимирской области полковник внутренней службы Павел Литов провел смотр готовности мобильных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Была проверена готовность Специализированной пожарно-спасательной части Владимирской области.
Силы и средства МЧС России Владимирской области готовы к реагированию на различные происшествия в условиях низких температур.