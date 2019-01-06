2019-01-06T12:48:38+03:00
Общество

Владимирские спасатели готовятся к январским морозам

В рождественскую ночь обещают -18 градусов
Валерия Рудометова
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По прогнозу специалистов во Владимирской области этой зимой возможно установление достаточно низких температур. Как сообщает пресс-служба УМЧС, такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС различного характера — от пожаров до различных происшествий на автомобильных трассах.

5-го января заместитель начальника ГУ МЧС по Владимирской области полковник внутренней службы Павел Литов провел смотр готовности мобильных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Была проверена готовность Специализированной пожарно-спасательной части Владимирской области.

Силы и средства МЧС России Владимирской области готовы к реагированию на различные происшествия в условиях низких температур.

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