В Юрьев-Польском столкнулись пять машин: один человек погиб, двое пострадали

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:50:33+03:00

Все началось с выезда на встречную полосу

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5 января 2019 года около 14.40 в Юрьев-Польском районе на 4-м километре автодороги «Юрьев-Польский-Кольчугино» произошло ДТП с участием пяти транспортных средств.

По предварительной информации УМВД, водитель «Шевроле Лачетти», двигаясь в сторону Юрьев-Польского, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «ДАФ». После чего «Шевроле Лачетти» отбросило на свою полосу дороги, где машина столкнулась с «Киа Сид». А с «Киа Сид» столкнулся ехавший сзади «Ситроен С5».

У автомобиля «Шевроле Лачетти» оторвало двигатель, который отбросило под машину «ВАЗ-1119».

В результате водитель «Шевроле» погиб, пострадали два его пассажира - женщина 1996 г.р. и ребенок 2016 г.р., которые с травмами госпитализированы в больницу.

В настоящее время проводится проверка.