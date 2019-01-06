Во Владимире водитель "ВАЗа", который влетел в грузовик, погиб на месте
Мужчина не заметил стоящий автомобиль с полуприцепом
.Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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5 января 2019 года около 23.00 на первом километре автодороги М7 «Волга» (подъезд к городу Иваново) водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», ехал по левой полосе в сторону Москвы, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Мужчина наехал на стоящий автомобиль «Вольво-ФН12» с полуприцепом под управлением водителя 1968 года рождения.
В результате на месте погиб водитель «ВАЗа».
По факту ДТП проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.