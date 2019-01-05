Экс-мэр Коврова перебрался в «Боевое братство»

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:15:24+03:00

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Бывший заместитель главы аппарата администрации Владимирской области, экс-мэр города Коврова Виктор Кауров назначен заместителем председателя общественной организации ветеранов «Боевое братство», возглавляемое экс-губернатором Подмосковья Борисом Громовым.

Виктор Кауров был избран мэром Коврова в 2010 году. Через четыре года он сложил с себя полномочия главы города. Через некоторое время Кауров устроился в аппарат администрации Владимирской области, где проработал до ухода с поста губернатора Светланы Орловой.

Виктор Кауров родился в 1969 году в Брянской области. В 1989 году окончил Ачинское военное авиационное училище. Служил в белорусском Бобруйске, в 1994 году стал заместителем муромского военкома. Дослужился до звания полковника. В 2000 назначен военкомом Гороховецкого района, через два года был избран депутатом местного райсовета. В 2003 году назначен военным комиссаром города Коврова. В 2007 году избран депутатом ковровского горсовета. В 2009 году стал депутатом ЗакСобрания Владимирской области, через год избран мэром города.