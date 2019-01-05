2019-01-05T14:03:11+03:00
Происшествия

Кольчугинец избил прохожего и отнял у него сумку

Он думал, что там лежит много денег
Артем Бердник
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В середине декабря прошлого года в дежурную часть полиции обратился 35-летний житель Кольчугинского района, сообщивший, что на одной из улиц Владимира на него напали, избили и похитили сумку. В сумке были документы и телефон, стоимостью более 2000 рублей.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали. Он думал, что в сумке лежит много денег.

В следственном управлении УМВД России по городу Владимиру возбудили уголовное дело против 40-летнего жителя соседнего региона.

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