Кольчугинец избил прохожего и отнял у него сумку
Он думал, что там лежит много денег
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В середине декабря прошлого года в дежурную часть полиции обратился 35-летний житель Кольчугинского района, сообщивший, что на одной из улиц Владимира на него напали, избили и похитили сумку. В сумке были документы и телефон, стоимостью более 2000 рублей.
Спустя несколько дней подозреваемого задержали. Он думал, что в сумке лежит много денег.
В следственном управлении УМВД России по городу Владимиру возбудили уголовное дело против 40-летнего жителя соседнего региона.