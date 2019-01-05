В Муроме женщина насмерть придавила ребенка грудью

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:41:23+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Подмосковья, подозреваемой в убийстве шестимесячного сына по неосторожности. По версии следствия, женщина насмерть придавила малыша грудью.

Женщина с ребенком и мужем приехала в Муром из Московской области на новогодние праздники. Ночью 1 января после празднеств к маме малыша подошла племянница и сказала, что мальчик заплакал. Женщина забрала сына, положила его на кровать, легла рядом и стала кормить малыша. Во время кормления женщина уснула, а когда через несколько часов около 9 утра проснулась, обнаружила новорожденного сына без признаков жизни.

По заключению экспертов смерть 6-месячного мальчика наступила в результате асфиксии, вызванной перекрытием дыхательных путей.

Семья, потерявшая ребенка, характеризуется положительно и переживает психологический стресс в результате случившегося.