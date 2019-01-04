2019-01-04T18:11:02+03:00
Общество

Жителя Владимира лишили водительских прав через суд

Мужчина состоял на учете у психиатра
Ирина Мальцева
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В суд обратился владимирский прокурор с иском о прекращении действия водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Как выяснилось в ходе проверки, у владимирца, состоявшем на учете у психиатра-нарколога с 2002 года с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя», имелись действующие права. По ним мужчина мог ездить аж до 2027 года. Суд согласился, что что имеющийся у ответчика диагноз заболевания свидетельствует о наличии медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности для окружающих. Требования прокурора были удовлетворены, решение вступило в законную силу.

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