2019-01-04T17:10:35+03:00
Общество

Владимирец выиграл суд у управляющей компании

Мужчина не хотел платить за установку детской площадки
Ирина Мальцева
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Житель одного из домов на улице Гвардейской в микрорайоне Юрьевец обратился во Фрунзенский районный суд с иском о признании незаконными действий по расчету коммунальных платежей, начислениям и долгам. Как оказалось, мужчина регулярно оплачивал квитанции, однако сумма долга в них постоянно росла. В суде директор управляющей компании пояснил, что еще в 2015 годку собственники дома решили платить вознаграждение совету дома – на него каждый житель должен был ежемесячно скидываться по сорок рублей. Кроме того, тогда же обитатели дома решили отремонтировать и обновить детские площадки, что и было сделано. На эти цели жильцам нужно было отдавать по двести рублей в течение пяти месяцев. Эти суммы и включали в квитанции горожанину. Однако суд встал на сторону владимирца, определив обоснованными и подлежащими удовлетворению исковые требования о признании незаконными действий ответчика по включению в квитанции истца вышеуказанных платежей. Решение не вступило в законную силу.

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