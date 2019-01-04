2019-01-04T14:52:40+03:00
Происшествия

Ковровчанин, ставший виновником смертельной аварии, пойдет под суд

Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет
Ирина Мальцева
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Двадцатидевятилетний молодой человек весной прошлого года не справился с управлением иномаркой и врезался в дерево на одной из улиц Коврова. В результате столкновения пассажир скончался на месте происшествия еще до приезда медиков, а водителя с различными травмами доставили в больницу, где анализы показали, что в его крови содержится алкоголь. Как выяснилось в ходе проверки, ранее молодой человек уже подвергался административному наказанию за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сейчас жителю Коврова предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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