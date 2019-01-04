2019-01-04T13:46:03+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на «Добросельские забавы»

Семейный праздник пройдет 5 января
Ирина Мальцева
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В парке «Добросельский» горожан ждет большая праздничная программа: зажигательные выступления творческих коллективов Владимира, а также традиционные игры и забавы: перетягивание каната, бег в мешках, лапта, ручеек и многое другое. Владимирцы смогут посоревноваться в ловкости, силе и смекалки. Всех участников ждут сладкие призы, а самых смелых и ловких – подарки. Завершит праздник зажигательная дискотека с ростовыми куклами под любимые композиции. Начнется праздник в 11:00.

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