2019-01-04T11:55:39+03:00
Общество

Владимирский филиал компании «Данон» оштрафовали

На производстве нарушили ветеринарное законодательство
Ирина Мальцева
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Плановую проверку филиала - «Молочного комбината «Владимирский» - провели специалисты управления Россельхознадзора по Владимирской области. Как оказалось, на предприятии нарушили сразу несколько требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В том числе не была обеспечена обязательная дезинфекция мест хранения пищевой продукции, поверхность полов вопреки требованиям не выполнена из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, не доступна для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции, а потолки не обеспечивают предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков, поверхностей и конструкций. Региональным управлением Россельхознадзора филиал привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере ста тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

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