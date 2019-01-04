2019-01-04T11:25:17+03:00
Происшествия

Девушка из Кольчугино нарушила миграционное законодательство

Местная жительница фиктивно ставила на учет зарубежных гостей
Ирина Мальцева
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Уголовное дело возбудили в отношении двадцативосьмилетней жительнице города Кольчугино. Девушка подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, факт нарушения был выявлен участковым уполномоченным полиции во время оперативно-профилактических мероприятий. Как выяснилось, осенью прошлого года подозреваемая направила в территориальный отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в комнате общежития, находящейся в ее собственности. Однако предоставлять им сове жилье девушка не планировала. Сейчас расследование продолжается, полиция не исключает, что горожанка может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям.

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