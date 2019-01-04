2019-01-04T10:40:29+03:00
Общество

Продавец из Юрьев-Польского попалась на продаже алкоголя подростку

Ей придется заплатить штраф
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Осенью продавец магазина «Купец» в райцентре продала поллитровую бутылку пива несовершеннолетней девушке, не спросив у нее документов, удостоверяющих личность. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, сотрудницу магазина привлекли к ответственности и назначили наказание – штраф в размере тридцати тысяч рублей. Женщина не согласилась с таким решением и подала жалобу в суд. Юрьев-Польский районный суд учел, что у продавщицы имеется иждивенец, а в совершении правонарушения она раскаивается. В результате штраф, назначенный сотрудниками управление Роспотребнадзора по Владимирской области, снизили до пятнадцати тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью во Владимире «Газель» врезалась в грузовик
На неубранный снег владимирцы могут жаловаться круглосуточно
Владимирцев приглашают на конкурс снежных фигур
Во Владимире пьяный водитель спровоцировал ДТП с пятью пострадавшими и скрылся
Под Гусь-Хрустальным на пожаре в доме пострадали пять человек
Юная юрьев-польчанка ограбила мать своего возлюбленного
В Судогде пройдет традиционный хоккейный турнир среди юниоров
В аварии под Гусь-Хрустальным погиб мужчина
Владимирский биатлонист Алексей Слепов не попал на Кубок мира
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел заседание оперативного Штаба
В ночь с 1 на 2 января во Владимире ожидается сильная метель
Новогодним утром под Владимиром в аварии погибли два человека
Новогодний взрыв во владимирской квартире произошел из-за страйкбольного устройства
Во Владимире в новогоднюю ночь от взрыва пострадали пять человек
Ковровчанку обокрал собственный кот