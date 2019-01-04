Продавец из Юрьев-Польского попалась на продаже алкоголя подростку

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:40:29+03:00

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Осенью продавец магазина «Купец» в райцентре продала поллитровую бутылку пива несовершеннолетней девушке, не спросив у нее документов, удостоверяющих личность. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, сотрудницу магазина привлекли к ответственности и назначили наказание – штраф в размере тридцати тысяч рублей. Женщина не согласилась с таким решением и подала жалобу в суд. Юрьев-Польский районный суд учел, что у продавщицы имеется иждивенец, а в совершении правонарушения она раскаивается. В результате штраф, назначенный сотрудниками управление Роспотребнадзора по Владимирской области, снизили до пятнадцати тысяч рублей.