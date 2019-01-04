Ночью во Владимире «Газель» врезалась в грузовик

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:56:18+03:00

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4 января около 00.10 на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Комиссарова произошла авария. Водитель «Газели» 1983 года рождения проехал на красный свет и врезался в грузовик «ГАЗ-3307».

В результате ДТП пострадали четыре человека.

Водитель и два пассажира автомобиля ГАЗ-278814 - несовершеннолетние 2007 и 2011 г.р. с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Пассажиру того же автомобиля - мужчине 1992 г.р. медицинская помощь оказана амбулаторно.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что водитель автомобиля ГАЗ-278814 управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при этом был лишен права управления транспортным средством.

В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.