2019-01-03T17:59:05+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на конкурс снежных фигур

Фотографию нужно выложить в соцсети
Ольга МАКАРОВА
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фото: vk.com/public137535297фото: vk.com/public137535297Фото: материалы пресс-служб
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Отделение ОНФ по Владимирской области объявляет конкурс снежных фигур.

Любой владимирец, который хочет испытать удачу и свой талант снежного скульптора, а также дворовые команды могут слепить снежные фигуры, затем сфотографировать на свой телефой (организаторы акцентируют - снимок должен быть горизонтальным), выложить их в социальных сетях, сопроводив с хештегами #СнежныйФронт #ОНФ #ОНФВладимир и прислать на электронную почту: 33region@onf.ru. Каждый, кто выполнит все пункты, примет участие в конкурсе!

11 января будут подведены итоги и объявлены победители. Правда, какие призы получат лучшие из лучших, в региональоном ОНФ не сообщают.

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