Во Владимире пьяный водитель спровоцировал ДТП с пятью пострадавшими и скрылся

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:33:20+03:00

Он вылетел на встречную полосу на мосту через Клязьму

Изменить размер текста: A A

2 января около 16.00 на мосту через Клязьму произошло ДТП с участием двух иномарок. Как сообщает региональное УМВД, 28-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Акцент», не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Киа Соренто» под управлением водителя 1978 года рождения.

В результате ДТП пострадали пять человек. Два пассажира «Хендай Акцент» - мужчины 1988 и 1989 года рождения с травмами попали в больницу. Водителю этого авто, а также двум пассажирам «Киа Соренто» - 38-летней женщине и 17-летнему подростку, медицинская помощь оказана амбулаторно.

После аварии водитель «Хендай Акцент», спровоцировавший случившееся, до приезда госавтоинспекторов скрылся. Спустя несколько часов его задержали в собственной квартире. Оказалось, что он сел за руль пьяным. В настоящее время проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.