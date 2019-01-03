Под Гусь-Хрустальным на пожаре в доме пострадали пять человек

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:03:20+03:00

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Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Савиково Гусь-Хрустального района на пульт диспетчера МЧС поступило в 2.22 3 января, сообщает сводка ведомства.

Когда пожарные прибыли на место событий, стало ясно, что открытое пламя охватило всю площадь жилого дома в 60 "квадратов". Несмотря на усилия спасателей, спасти постройку не удалось - выгора кровля, внутренняя отделка и все имущество семьи, что в нем жила.

К счастью, сами жильцы, а это 64-летняя женщина, 39-летний мужчина и трое маленьких девочек - девяти, восьми и шести лет, успели выбраться до того, как дом стал полыхать, как спичка. Правда, в итоге получили небольшие травмы - царапины и незначительные ожоги.