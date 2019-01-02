Юная юрьев-польчанка ограбила мать своего возлюбленного

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:38:13+03:00

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19-летнюю жительницу Юрьев-Польского обвиняют в краже. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что девушку подозревают в ограблении 63-летней пенсионерки.

Пожилая женщина обратилась в полицию осенью прошлого года. Она сообщила, что с ее банковской карты кто-то снял 12 тысяч рублей. Оперативники вычислили подозреваемую, ею оказалась 19-летняя девушка сына ограбленной женщины. По версии следствия, она воспользовалась моментом и успела списать с карты необходимые данные. С их помощью девушка сделала несколько покупок в интернет-магазине.

Девушка признала свою вину. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.