2019-01-02T11:36:08+03:00
Происшествия

В аварии под Гусь-Хрустальным погиб мужчина

Еще два человека с травмами оказались в больнице
Артём Черепанов
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..Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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2 января на дороге «Владимир –Гусь-Хрустальный» близ Красного Эха произошла авария. Около 3.30 женщина 1974 года рождения на легковушке «Ситроен» не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Ниссан Альмера».

Водитель «Ниссана» погиб на месте ДТП. Водитель и пассажир «Ситроена» с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

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