Владимирский биатлонист Алексей Слепов не попал на Кубок мира

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:52:38+03:00

Несмотря на успехи в Ижевске, он остался за бортом соревнования

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Тренерский штаб сборной России определился с составом на ближайшие этапы Кубка мира. Несмотря на победу в спринте на третьем этапе Кубка России «Ижевская винтовка», считающимся частью отбора на престижные соревнования, Алексей Слепов не попал на этапы Кубка мира. Вместо него тренеры предпочли взять Максима Цветкова и Семена Сучилова. Остались в команде Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.

Теперь Алексей Слепов снова будет выступать на Кубке IBU, где компанию ему составят Антон Бабиков, Александр Поварицын, , Сергей Корастылев, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин и Никита Поршнев.