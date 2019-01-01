В ночь с 1 на 2 января во Владимире ожидается сильная метель

1 Янв. 2019 2019-01-01T18:25:34+03:00

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В ближайшие 2-4 часа во Владимире и окрестностях ожидается сильная метель. По данным Владимирского гидрометцентра южный ветер усилится до 15-17 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с обрушением слабоукреплённых широкоформатных рекламных и других конструкций, падением старых деревьев, с дорожно-транспортными происшествиями, возникновением заторов на автомобильных дорогах, отключениями электроснабжения населённых пунктов и нарушением в работе других систем жизнеобеспечения.