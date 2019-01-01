Новогодним утром под Владимиром в аварии погибли два человека

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:44:59+03:00

Еще три человека оказались в больнице

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1 января около 13.00 на 27 километре трассы М7 «Волга» произошла авария. Ехавший из Суздаля во Владимир водитель машины «Хендай Солярис» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Фольксваген Гольф». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В аварии погибли водитель и пассажир машины «Хендай Солярис»: мужчина 1976 и женщина 1978 годов рождения. Пострадали водитель и пассажиры легковушки «Фольксваген Гольф»: мужчина и женщина 1972 года рождения, а также 10-летний ребенок. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.