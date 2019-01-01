Новогодний взрыв во владимирской квартире произошел из-за страйкбольного устройства
Полиция проводит проверку
.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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1 января утром около 7.00 в многоэтажном доме № 43г на улице Красноармейской произошел взрыв. В квартире на седьмом этаже взорвалось устройство для страйкбола. Пресс-служба УМВД по Владимирской области уточняет, что из-за ЧП пострадали четыре человека. Все они находятся в больнице.
По факту взрыва в квартире проводится проверка. Жителей дома на некоторое время эвакуировали из квартир, опасаясь второго взрыва.