2019-01-01T15:27:53+03:00
Происшествия

Новогодний взрыв во владимирской квартире произошел из-за страйкбольного устройства

Полиция проводит проверку
Артём Черепанов
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..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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1 января утром около 7.00 в многоэтажном доме № 43г на улице Красноармейской произошел взрыв. В квартире на седьмом этаже взорвалось устройство для страйкбола. Пресс-служба УМВД по Владимирской области уточняет, что из-за ЧП пострадали четыре человека. Все они находятся в больнице.

По факту взрыва в квартире проводится проверка. Жителей дома на некоторое время эвакуировали из квартир, опасаясь второго взрыва.

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