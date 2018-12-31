2018-12-31T16:26:29+03:00
Звезды

В Гороховце открылась выставка деревянных скульптур

Работы автора выставлялись неоднократно на выставках в Москве
Алексей СУХОВ
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В выставочном зале Гороховецкого историко-архитектурного музея открывается выставка деревянных скульптур самобытной художницы из деревни Легково Александровского района Серафимы Брижан.

Серафима после тяжёлой болезни увлеклась творчеством. Лучшим лекарством для неё стал лес, а причудливые ветви и корни деревьев – материалом для её работ. Свои скульптуры Брижан выполняет с помощью топора и нескольких тесаков, не применяя высокоточные инструменты. Предметы авторской коллекции неоднократно экспонировались в Москве.

Равноценной частью выставки будут самовары из собрания Гороховецкого историко-архитектурного музея. Среди них первые русские самовары XVIII века, розовые самовары артели Воронцова, медальные – Шемарина, Баташева, Капырзина и другие.

В рамках работы выставки 4 и 5 января пройдет концерт-погружение "И я там был…". Артисты оперных театров Москвы и Нижнего Новгорода исполнят знаменитые народные и ямщицкие песни, а также арии и дуэты из сказочных опер русских композиторов-классиков.

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