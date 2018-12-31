2018-12-31T16:15:15+03:00
Звезды

1 января Муромскому историко-художественному музею исполнится 100 лет

Он появился в доме купцов Зворыкиных в самом начале 2019 года
Алексей СУХОВ
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Муромский историко-художественный музей - один из старейших в области. Он появился 1 января 1919 года в доме купцов Зворыкиных на Никольской улице (современная улица Первомайская).

Изначально музей был создан на основе коллекции членов Муромского научного общества и кружка любителей естествознания. Вместе они заложили экспозицию в местном реальном училище, но в конце апреля 1918 года училище было реквизировано под Высший военный совет.

1 января 1919 года отдел народного образования создает новый музей местного края. С 1935 года он преобразован в Муромский краеведческий музей. В период с 1974 по 1988 годы музей являлся филиалом Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Но в 1989 году получает самостоятельность и становится историко-художественным. С 1 января 2009 года музею присвоен статус особо ценного объекта культурного достояния Владимирской области.

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