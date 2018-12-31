1 января Муромскому историко-художественному музею исполнится 100 лет
Муромский историко-художественный музей - один из старейших в области. Он появился 1 января 1919 года в доме купцов Зворыкиных на Никольской улице (современная улица Первомайская).
Изначально музей был создан на основе коллекции членов Муромского научного общества и кружка любителей естествознания. Вместе они заложили экспозицию в местном реальном училище, но в конце апреля 1918 года училище было реквизировано под Высший военный совет.
1 января 1919 года отдел народного образования создает новый музей местного края. С 1935 года он преобразован в Муромский краеведческий музей. В период с 1974 по 1988 годы музей являлся филиалом Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Но в 1989 году получает самостоятельность и становится историко-художественным. С 1 января 2009 года музею присвоен статус особо ценного объекта культурного достояния Владимирской области.