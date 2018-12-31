Во Владимире назвали организации, красивее других украсивших свои фасады к новому году
В администрации города отметили авторов лучшего новогоднего оформления благодарственными письмами мэрии. Наиболее интересными проектами новогоднего оформления признаны:
- Владимирское отделение № 8611 ПАО Сбербанк (пр-т Ленина, 36);
- АО «Владимирский хлебокомбинат» (ул. Большая Нижегородская, 80-а);
- филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Большая Нижегородская, 106);
среди магазинов
- «Рич» (ул. Горького, 56);
- «Мастерская цветов и подарков» (ул. Горького, 63);
- «Мир тканей» (пр. Ленина, 20);
- «Truvor» (ул. Горького, 76);
- сеть магазинов «Цветы» (пр-т Ленина, 2 и пр-т Ленина, 30);
предоставлено администрацией города Владимира
среди торговых центров
- ЦУМ «Валентина» (ул. Дворянская, 10);
- ТЦ «Гагаринский» (ул. Гагарина, 5);
среди гостиниц, ресторанов и кафе
- ресторан «Франки Фэп» (ул. Большая Московская, 15);
- гостиница «Заря» (ул. Студеная гора, 36-а);
- гостиница «Владимир» ( ул. Большая Московская, 74);
среди медицинских учреждений
- стоматология «Аполлония» (ул. Нижняя Дуброва, 15).