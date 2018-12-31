Во Владимире назвали организации, красивее других украсивших свои фасады к новому году

среди гостиниц, ресторанов и кафе

- сеть магазинов «Цветы» (пр-т Ленина, 2 и пр-т Ленина, 30);

- «Мастерская цветов и подарков» (ул. Горького, 63);

- филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Большая Нижегородская, 106);

В администрации города отметили авторов лучшего новогоднего оформления благодарственными письмами мэрии. Наиболее интересными проектами новогоднего оформления признаны:

Среди них есть банки, магазины, рестораны, гостиницы и стоматологическая клиника

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-31T11:36:03+03:00

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