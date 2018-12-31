2018-12-31T11:36:03+03:00
Общество

Во Владимире назвали организации, красивее других украсивших свои фасады к новому году

Среди них есть банки, магазины, рестораны, гостиницы и стоматологическая клиника
Алексей СУХОВ
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предоставлено администрацией города Владимира.предоставлено администрацией города Владимира.
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В администрации города отметили авторов лучшего новогоднего оформления благодарственными письмами мэрии. Наиболее интересными проектами новогоднего оформления признаны:

- Владимирское отделение № 8611 ПАО Сбербанк (пр-т Ленина, 36);

- АО «Владимирский хлебокомбинат» (ул. Большая Нижегородская, 80-а);

- филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Большая Нижегородская, 106);

среди магазинов

- «Рич» (ул. Горького, 56);

- «Мастерская цветов и подарков» (ул. Горького, 63);

- «Мир тканей» (пр. Ленина, 20);

- «Truvor» (ул. Горького, 76);

- сеть магазинов «Цветы» (пр-т Ленина, 2 и пр-т Ленина, 30);

предоставлено администрацией города Владимира

предоставлено администрацией города Владимира

среди торговых центров

- ЦУМ «Валентина» (ул. Дворянская, 10);

- ТЦ «Гагаринский» (ул. Гагарина, 5);

среди гостиниц, ресторанов и кафе

- ресторан «Франки Фэп» (ул. Большая Московская, 15);

- гостиница «Заря» (ул. Студеная гора, 36-а);

- гостиница «Владимир» ( ул. Большая Московская, 74);

среди медицинских учреждений

- стоматология «Аполлония» (ул. Нижняя Дуброва, 15).

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