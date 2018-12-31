2018-12-31T10:59:14+03:00
Звезды

1 января в Суздале пройдет новогодний концерт Сергея Старостина

Знаменитый фольклорист и композитор даст концерт в выставочном зале Архиерейских палат местного кремля
Алексей СУХОВ
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1 января в выставочном зале Архиерейских палат Суздальского кремля состоится концерт известного исполнителя, фольклориста и композитора Сергея Старостина.

Сергей Старостин выпускник Московской консерватории по классу кларнета. С 1987 года вёл радиопередачу о русской народной музыке, а в 1991 году стал ведущим телепроекта "Мировая деревня", вел "Странствия музыканта" на ТК "Культура". В 1991 году вместе с Михаилом Альпериным и Аркадием Шилклопером создал коллектив Moscow Art Trio. Совершая экспедиции по разным уголкам России в поисках народных песен, Сергей Старостин собрал более 3000 песен. В 2003 году радиокомпанией BBC Старостин был выдвинут на премию World Music как лучший европейский исполнитель в направлении мировой музыки. В 2016 года ему вручена благодарность Президента РФ.

В новогоднем концерте в Суздале Сергей выступит со своей женой – актрисой театра и кино Ольгой Лапшиной. Входным билетом на концерт является билет на территорию или в экспозиции кремля. Начало в 17.00.

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