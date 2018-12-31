Почта России доставила Деду Морозу более тысячи писем владимирцев

СЕГОДНЯ 10:24 2018-12-31T10:26:14+03:00

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В 2018 году Почта России доставила в резиденцию Деда Мороза уже более 200 тысяч писем и открыток, из них более тысячи отправлены из Владимирской области.

По доброй традиции в начале декабря в крупных почтовых отделениях региона были установлены специальные почтовые ящики, в которые дети и взрослые опускали новогодние письма, рисунки и красочные открытки для Деда Мороза.

Кроме того, работники почтовых отделений организовали для учащихся школ познавательные экскурсии, в ходе которых они познакомились с историей почтовой связи и работой отделения. Детям показали и рассказали, что происходит с письмом в почтовом отделении и какой путь оно проходит, чтобы добраться до Деда Мороза.