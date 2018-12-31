30 декабря скончался профессор ВлГУ
30 декабря 2018 года на 77-м году жизни скончался профессор, кандидат технических наук, заведующий кафедрой "Теплогазоснабжение, вентиляция и гидравлика" ВлГУ, известный специалист газового хозяйства Владимир Иванович Тарасенко.
Он родился 22 апреля 1942 года в поселке Нижней Саймчан Среднеканского района Хабаровского края в семье военнослужащего. Владимир Иванович опубликовал более 100 работ, 2 монографии, получил 5 патентов на изобретения. Научные работы Тарасенко по диагностике систем газораспределения, внедрения АСУТП, применению полимерных материалов нашли практическое применение в отрасли регионального газораспределения. Тарасенко награжден правительственными и отраслевыми наградами.
Прощание с ученым состоится 2 января в траурном зале судебно-медицинской экспертизы (улица Большая Нижегородская, 65а). Начало в 10.30.