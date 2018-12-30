2018-12-30T21:21:23+03:00
Происшествия

В Юрьевце на пожаре в квартире пострадал человек

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров
Ольга МАКАРОВА
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В 17.20 30 декабря на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в квартире в микрораойне Юрьевец. по адресу: г.Владимир, мкр.Юрьевец, Строительный проезд, д. 3. К дому по Строительному проезду выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона.

Согласно сводке спасателей, общая площадь пожара составила 12 "квадратов". В огне пострадал человек. Подробности случившегося уточняются.

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