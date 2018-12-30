Под Вязниками машина такси влетела под большегруз

СЕГОДНЯ 18:57 2018-12-30T18:57:48+03:00

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Авария произошла в Вязниковском районе около 5.45 утра, сообщает региональное УМВД. На 280 километре трассы М7 «Волга» красная легковушка «Toyota Yaris» с шашечками такси влетела под едущую впереди фуру.

По предварительной информации, за рулем иномарки находился 32-летний житель областного центра, он при движении по правой полосе дороги в сторону Москвы не выбрал безопасную дистанцию и въехал капотом под большегрузом «Merсedes Benz» с полуприцепом. За рулем фуры ехал 47-летни й житель Орловской области. Оказалось, что большегруз стал тормозить перед перекрестком, когда для движения загорелся "красный".

В результате ДТП водитель «ToyotaYaris» попал на больничную койку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами лба и носа. То, что он выжил, судя по снимкам полицесйких области, можно назвать чудом. Перед красной легковушки превратилась в груду металла, а водительская сторона была вскрыта, словно консервная банка.