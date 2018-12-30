2018-12-30T13:30:01+03:00
Происшествия

В Гороховце задержали подозреваемого в причастности к пропаже женщины

Она с попутчиком выехала в Тулу
Ольга МАКАРОВА
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Оперативниками уголовного розыска Москв , при содействии коллег из УМВД России по Владимирской области в городе Гороховец задержали подозреваемого в причастности к пропаже женщины. 23 декабря она, взяв пассажира по интернет-сервису по поиску попутчиков, и выехала из столицы в направлении Тулы. Больше а связь с близкими женщина не вышла. Сейчас мужчину доставляют в Москву для допроса.

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